［東京１２日ロイター］ - 国民民主党の玉木雄一郎代表は１２日の定例会見で、税制に関する自民党との協議を１４日に始めると述べた。１２日午後には自民党、公明党と経済対策などの政策協議を行う予定。玉木代表は不倫報道をめぐり改めて陳謝し、同党の政策に期待を寄せていただいた方のため、信頼回復のため、基礎控除引き上げによる年収１０３万円の壁撤回などに向けて尽力したいと強調。１４日の会議を与党との議論のスタ