Arathy Somasekhar[ヒューストン １１日 ロイター] - 米データ分析会社ケプラーは１１日、米国産原油の１０月の中国に対する輸出量は日量１３万バレルになった。８月は日量２万４０００バレルと、新型コロナウイルス感染拡大が響いて需要が落ち込んでいた２０２０年２月以来の低水準だったが、今年９月は日量約１３万４０００バレルに続いて持ち直した。ただ、中国の燃料需要や製油所の利益は低迷しており、ケプラーは米国産原