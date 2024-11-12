「ウィキッドふたりの魔女」は、アリアナ・グランデ（右）とシンシア・エリボ（左）の主演で「オズの魔法使い」の物語以前の世界を描く/Universal Pictures/Imdb（ＣＮＮ）米大手玩具メーカーのマテルが発売した映画「ウィキッドふたりの魔女」のキャラクター人形で、包装に誤ってポルノサイトのＵＲＬを印刷してしまう手違いがあったとして同社が謝罪した。ウィキッド人形のには映画の公式サイトのＵＲＬを印刷するはずだっ