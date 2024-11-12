（資料写真）１１日午後８時５分ごろ、神奈川県藤沢市葛原の県道で、男性会社員（３３）の軽ワゴン車が歩道に乗り上げ、茅ケ崎市小和田１丁目、国家公務員の男性（４７）の自転車に衝突した。男性は病院に搬送されたが、死亡が確認された。神奈川県警藤沢北署によると、現場は信号機のある十字路交差点。直進中の軽ワゴン車が対向の右折レーンから接近してきた車両を回避したところ、歩道で信号待ちをしていた男性に衝突したと