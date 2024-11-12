元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。不倫疑惑報道を受け会見で謝罪した国民民主党・玉木雄一郎代表（55）を巡る世間の声に対し、私見を述べた。SmartFLASHが11日に、玉木氏と香川県の高松市観光大使を務めるタレント小泉みゆきの不倫疑惑を報道。玉木氏は同日に緊急記者会見を開き、報道については「概ね事実です」と認め謝罪した。小泉みゆきについて、高松市観光交流課は取材に