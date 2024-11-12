【レゴアート LOVE】 予約開始：12月1日 2025年1月1日 発売予定 価格：12,480円 レゴジャパンは、ブロックトイ「レゴアート LOVE」を2025年1月1日に発売する。12月1日より予約を開始する予定で、価格は12,480円。 本製品は、没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」シリ&#12