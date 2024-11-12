広島市消防局によると、12日午前8時35分ごろ、同市安佐南区の県道で「ダンプカーと乗用車が衝突し、のり面に落下している」と付近を走行中の車から通報があった。広島県警によると、男性1人が死亡、女性2人が病院に搬送された。