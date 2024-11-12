自民党は12日午前、派閥の裏金問題を受けた政治改革を議論する「政治改革本部」の初会合を開いた。出席した石破茂首相（党総裁）は「野党に言われたからということではなく、自民党が率先してこの問題について、きちんと答えを出したい」と述べた。首相は年内に政治資金規正法の再改正などをめざす考えだ。自民党政治改革本部の会合で発言する石破茂首相（中央）=2024年11月12日午前10時5分、東京・永田町の党本部、岩下毅撮影