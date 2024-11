オープンソースで開発されている無料の画像編集ソフト「GIMP」のバージョン3.0が、まもなくリリース予定であることが告知されました。GIMPのメジャーアップデートは実に20年ぶりのことです。GIMP 3.0 RC1 Released - GIMPhttps://www.gimp.org/news/2024/11/06/gimp-3-0-RC1-released/Free, open-source Photoshop alternative finally enters release candidate testing after 20 years - the transition from GIMP 2.x to G