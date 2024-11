Amazonが「荷物配送の改善策」として、ドライバーを配送先の建物内まで案内するスマートグラスの開発を進めていることをロイターが報じています。ただし、開発プロジェクトには問題が山積みで、ただちに完成するようなものではないとのことです。Exclusive: Amazon developing driver eyeglasses to shave seconds off deliveries, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/technology/amazon-developing-driver-eyeglasses-