石破茂首相、中国の習近平国家主席石破茂首相は、中国の習近平国家主席との首脳会談を南米ペルーの首都リマで15日に開催する方向で調整に入った。石破首相の就任後初会談で、両者がアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席するのに合わせて実施する。日本政府関係者が12日、明らかにした。会談では、日中の共通利益を拡大する「戦略的互恵関係」の推進を確認する見通しだ。林芳正官房長官は12日の記者会見で、中国な