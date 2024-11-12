はたして工場で大量生産されている工業製品が「文化遺産」と認められるだろうか。【注目】「また万物起源説か」“かの国”に韓国が不快感突拍子もない話ではなく、韓国で真剣に議論されているテーマだ。韓国の食品飲料企業「ピングレ」は最近、看板商品である「バナナ味牛乳」の“瓶型容器”を国家登録文化遺産に登録しようと乗り出している。関係者は「現在、資料収集など準備をしている段階」とし、「登録申請の時期は決まってい