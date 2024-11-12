政治評論家の田崎史郎氏が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、国民民主党の玉木雄一郎代表の不倫問題について、１６年に議員辞職した宮崎謙介氏の例を引き合いに出し「公人としての責任はどうなんだ？と思います」と述べた。この日は玉木代表の不倫問題を取り上げた。玉木氏は「おおむね事実」と会見で認めたが、代表については続投。その日の夕方には街頭演説で謝罪と説明などを行った。田崎氏は、国民民