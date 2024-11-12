アロフト東京銀座にて、きらめく銀座で心踊るホリデーシーズン過ごせる「クリスマスダイニング2024」を展開。「The WAREHOUSE」のランチブッフェ＆ディナーコースに、「W XYZ Bar」のクリスマスカクテルで特別なひとときが過ごせます！ アロフト東京銀座「クリスマスダイニング2024」  期間：2024年12月1日（日）〜12月25日（水） 次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」では、2024年12月1日より館