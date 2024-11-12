Photo: Yama3 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。筆者は休日には20km程度のサイクリングを家族と一緒に楽しんでいますが、ロードバイクやクロスバイクのサドルはやっぱり硬めなんですよね。多少は慣れてきたものの、もっと距離を乗る場合には対策必須と感じています。今回は、そんな悩みを空気の力で解決する「無重力サドル2」を試す機会があった