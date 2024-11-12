USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.788.118.597.87 1MO10.217.659.307.39 3MO10.437.169.767.38 6MO10.327.059.917.58 9MO10.277.0210.017.77 1YR10.237.0310.037.94 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.7910.367.57 1MO10.279.807.48 3MO10.819.