タレントのゆきぽよが自身のインスタグラムで、イタリア・ベネチアの美しいホテルで朝食を楽しむ様子を公開した。投稿では「Venice️ 夢に見たベネチアお部屋からの景色が素敵すぎてプリンセスになった気分#venice #venezia」と、心躍る気持ちを綴った。彼女の投稿は、ベネチアの美しい景色を背景にした優雅な朝食の様子が印象的だ。この投稿に対して、ユーザーからは「アングルいいですね」「お姫様優雅なお食事で」