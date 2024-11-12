＃文春廃刊――。そんな言葉がＳＮＳ上で一時トレンド入りした。何かと言えば、『ダウンタウン』松本人志が一連の文春裁判の訴状を取り下げたことに対してだ。11月８日、過去の女性トラブルを報じた週刊文春を発行する文藝春秋社と係争中だった松本が、突如訴状取り下げを発表。同日、代理人弁護士を通じて《強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認いたしました》とした上で、訴えを取り下げた理由として《裁判