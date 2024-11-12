三洋化成工業 [東証Ｐ] が11月12日午前(11:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比78.6％減の9.4億円に大きく落ち込み、通期計画の40億円に対する進捗率は23.5％にとどまり、5年平均の57.6％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益は30.6億円の黒字(前年同期は128億円の赤字)に浮上する計算になる。