トラックの荷台に装備する特殊タンクなどの「架装物」の価格でカルテルを結んだ疑いが強まったとして、公正取引委員会は１２日、独禁法違反（不当な取引制限）容疑で、いずれも東証プライム上場の新明和工業（兵庫県宝塚市）、極東開発工業（大阪市）とそれぞれの子会社を立ち入り検査した。関係者への取材で分かった。子会社は東邦車両（横浜市）と日本トレクス（愛知県豊川市）。関係者によると、４社は遅くとも２０２０年