鴻池運輸が４日続伸し年初来高値を更新している。１１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を３４００億円から３４７０億円（前期比１０．１％増）へ、営業利益を１８０億円から２１５億円（同２９．２％増）へ、純利益を１２０億円から１６５億円（同４５．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３５円から６１円（年９６円）へ引き上げた。 国際関連における航空貨物市場の回復やインドに