中外鉱業が高い。１１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想の上方修正を発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。今期の売上高予想は２８０億円増額し１５２０億円（前期比３３．６％増）、最終利益予想は６億８０００万円増額し１１億７０００万円（同５．４倍）に見直した。４～９月期は貴金属事業において一時的な金相場の急変動があった影響で、売上高は計画に対して未達となったもよう。一方で通期では