「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、資生堂が「売り予想数上昇」で１位となっている。 １２日の東京市場で、資生堂の戻りは鈍い。７日取引終了後に２４年１２月期通期の連結業績予想を下方修正したことが尾を引いているようで、売り予想数上昇にもつながっているようだ。 今期の売上高予想は従来の１兆円から９９００億円（前期比１．７％増）、営業利益から構造改