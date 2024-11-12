午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２４６、値下がり銘柄数は３４２、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位にゴム製品、輸送用機器、サービス、銀行、証券・商品、保険など。値下がりで目立つのは海運など。 出所：MINKABU PRESS