東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」にて、苺と青春の甘酸っぱいコラボデザートビュッフェ「Strawberry School Life」を土日祝日限定で開催。学校生活のキーワードとなる、教室・部活・青春の3つのテーマに分け、青春と思い出が詰まった苺づくしのデザートビュッフェが展開されます☆ ヒルトン東京ベイ「lounge O（ラウンジ・オー）」Strawberry School Life  開催期間：2024年12月28