ダンプカーやごみ収集車などの荷台部分に取り付ける「架装物」を巡って価格カルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は１２日午前、製造販売大手２社と子会社の２社に対し、独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で立ち入り検査に入った。立ち入りを受けたのは、「新明和工業」（兵庫県宝塚市）と子会社の「東邦車輌」（横浜市）、「極東開発工業」（大阪市）と子会社の「日本トレクス」（愛知県豊川市）の４社。親会