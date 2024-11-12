ビジネスエンジニアリング [東証Ｐ] が11月12日午前(11:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比14.3％増の24.3億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の42億円→43億円(前期は38.7億円)に2.4％上方修正し、増益率が8.3％増→10.9％増に拡大し、従来の9期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期