12日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝153円93銭前後と、前日午後5時時点に比べ30銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝163円90銭前後と29銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース