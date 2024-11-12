【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた珠玉のバラード「AlwayS」の収録が決定！ NiziUの1st Mini Album『AWAKE』（読み：アウェイク）が、2025年2月5日にリリースされることが決定した。 NiziU 1st Mini Album『AWAKE』は、前作『RISE UP』以来約6ヵ月振りとなる最新作。トラックリストとともに収録内容も公開され、彩り豊かな楽曲が収録