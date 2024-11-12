トラックの荷台部分に積載する装備「架装物」の販売をめぐってカルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会は12日、独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで架装物の製造販売4社の立ち入り検査に入った。関係者への取材でわかった。【写真】「お見事です」保険料すり合わせ、ほめる上司損保4社カルテル認定立ち入り検査を受けたのは、新明和工業（兵庫県宝塚市）とその完全子会社・東邦車両（横浜市）、極東開発