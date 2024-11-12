K-POPガールズグループNewJeansをアンバサダーに起用したインドネシア最大のインスタント麺ブランドが、“商標権”をめぐって韓国で物議を醸している。【画像】韓国で日本のお菓子の“パクリ”が絶えない理由インドネシアのインスタント麺ブランド「Indomie（インドミー）」は去る10月31日、新製品「韓国ラーメン」シリーズ3種類の発売開始とともに、ブランドアンバサダーにNewJeansを起用したことを発表した。Indomieはパッケージ