ＭＬＢ公式サイトは１１日（日本時間１２日）、ロッテからポスティング利用を容認され、メジャー移籍を目指すロッテ・佐々木朗希投手（２３）の争奪戦に今永昇太投手（３０）、鈴木誠也外野手（３０）が所属するカブスが参戦すると報じた。同サイトによると、カ軍のＪ・ホイヤー編成本部長が在任中に掲げてきた目標の一つは「日本からやってくる選手にとって魅力的な球団としての地位を確立すること」だったという。さらに、今