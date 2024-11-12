◆大相撲九州場所３日目（１２日・福岡国際センター）前相撲が行われ、東海大柔道部から高田川部屋入門した岡田が出野（秀ノ山）を破り、白星デビューとなった。初土俵を終え「土俵に上がった高揚感がすごかった。緊張より楽しさがあった」と興奮気味に話した。頭からぶつかる立ち合いも見せ「しっかりぶつかることができた。九州に来てから１か月間やってきたことができてよかった。明日もまた頭からぶつかって、押し相撲でいけ