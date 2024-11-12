プロ野球・阪神は１２日、糸原健斗内野手（３２）が、今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せずに残留すると発表した。２０１７年にＪＸ―ＥＮＥＯＳからドラフト５位で入団。今季は代打を中心に８９試合に出場し、打率２割１分６厘、９打点だった。