タレントのアレン様が、11月11日に自身のX（Twitter）を更新し、お笑いコンビ「千鳥」がMCを務めるバラエティー番組『相席食堂』からのメール画像を添付して注目を集めた。アレン様は投稿で、「勝手にスケジュール確認してきて、丁寧にこちらサィﾄﾞは、スケジュール感と出演料等のご条件を汚戻しさせて頂きましたが、偉そうな口調で外して等と連絡してきて、二度とオファーしてこないで下さぃませ、低予算番組は、低予算で出てくれ