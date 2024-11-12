宮沢りえ、尾野真千子、蒼井優、広瀬すずが出演するドラマ『阿修羅のごとく』が、Netflixにて2025年1月9日より独占配信されることが発表された。監督は是枝裕和が務める。【動画】宮沢りえ・尾野真千子・蒼井優・広瀬すずの四姉妹がインパクト大！『阿修羅のごとく』OP映像向田邦子の最高傑作として名高いドラマシリーズ「阿修羅のごとく」（1979〜80年）を現代版ホームドラマとしてリメイク。かつて新人時代に向田とともに