『SPEC』シリーズの脚本家・西荻弓絵が手がけた漫画を、主演に赤楚衛ニを迎えてドラマ化した『相続探偵』が、2025年1月に日本テレビ系にて放送されることが決定。本作で赤楚は、クセ強だが頭の切れる主人公・灰江七生（ハイエナオ）にふんし、難解な相続問題を解決していく。【写真】赤楚衞二がクセ強主人公・灰江七生（ハイエナオ）に本作は、「相続」というテーマに特化した斬新なヒューマンミステリー。難解な相続問題を、