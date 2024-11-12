山崎賢人が主演する映画『アンダーニンジャ』の追加キャストとして、ムロツヨシ・木南晴夏・長谷川忍・佐藤二朗が決定。併せて、新ビジュアル・特別映像も解禁された。【動画】福田組常連が続々参戦！ムロツヨシ・木南晴夏・長谷川忍・佐藤二朗のキャラ映像本作は、花沢健吾の同名漫画を実写映画化。福田雄一監督が斬新なアクションとコメディーを駆使して“現代忍者エンターテインメント”を作り上げる。主演の山崎は忍者組