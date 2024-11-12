香取慎吾が主演する2025年1月スタートのドラマ『日本一の最低男※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の主題歌に、香取と3人組バンド・Chevonのコラボによる楽曲「Circus Funk（feat. Chevon）」が決定した。【写真】「ワイルド慎吾ちゃん」香取慎吾、LDH人気グループに完全に溶け込む「馴染みすぎ」本作は、今の時代ならではの社会的テーマも毎話盛り込みながら、“日本一の最低男”が、家族を、社会