10月に劇場公開されたBTS最年少メンバー・JUNG KOOKのドキュメンタリー作品に加え、未収録6曲を追加した「JUNG KOOK『GOLDEN』Live On Stage」をフルバージョンで楽しめる完全オリジナル版『<JUNG KOOK: I AM STILL> THE ORIGINAL』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で、12月3日より独占配信される(全3話/一挙配信)。【動画】ディズニープラスで配信される完全オリジナル版の本予告JUNG