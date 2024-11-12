バルボラ・クレイチコバ選手（チェコ）/Clive Brunskill/Getty Images（ＣＮＮ）米テニス専門チャンネルのテニス・チャンネルはこのほど、女子のウィンブルドン王者バルボラ・クレイチコバ選手（チェコ）について軽蔑的なコメントを発したとして、解説者１人を無期限で降板させた。当該のコメントは８日、サウジアラビアのリヤドで開催されたＷＴＡファイナルズの放送準備中に米国人ジャーナリスト、ジョン・ウェルサイム氏が発し