“紀州のドン・ファン”と呼ばれた資産家の男性（当時77）を殺害した罪に問われた元妻（28）の裁判員裁判。2日目の被告人質問が和歌山地裁で11日あり、被告は遺産目当ての結婚と説明。覚醒剤をめぐっては、過去の供述との矛盾が明らかになりました。■「遺産目当ての結婚」を堂々と明かす2018年、急性覚醒剤中毒によって亡くなった、“紀州のドン・ファン”こと野崎幸助さん（当時77）。野崎さんを殺害した罪などに問われている元