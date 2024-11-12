東京時間10:23現在 ＮＹ原油先物DEC 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝68.29（+0.25+0.37%） 需給バランスへの警戒感からNY市場で続落となったNY原油先物は時間外で買いが出ている