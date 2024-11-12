東京時間10:22現在 東京金先物OCT 25月限（TOCOM） 1グラム＝13049.00（-205.00-1.55%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2630.00（+12.30+0.47%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先はドル高を嫌気した大幅安。時間外では少し買戻し、東京金はNY市場での金先の下げが重石