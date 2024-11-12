不二製油グループ本社が３営業日ぶりに急反発している。同社は１１日取引終了後、２５年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の２００億円から２３５億円（前期比２９．０％増）に引き上げた。 売上高の見通しも６０００億円から６４５０億円（同１４．３％増）に上方修正。販売が好調なチョコレート用油脂の更なる伸長を予想しているほか、収益力の強化を図るとともにコスト上昇に見合った