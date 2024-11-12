少女時代のユリが、エース刑事に変身した。11日午後、tvNの新月火ドラマ「仮釈放審査官イ・ハンシン」の制作発表会がオンラインで行われ、ユン・サンホ監督、コ・ス、ユリ、ペク・ジウォン、イ・ハクジュが出席した。ユリは劇中、広域捜査隊の犯罪捜査チームのエース刑事アン・ソユン役を演じる。この日、彼女は広域捜査隊のエースとして努力した点を訊かれると「初めて台本を受け取った時、捜査能力が非常に優れたエース刑事で、