ここは私のアガリだと思っていたのに！プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月11日の第2試合。TEAM雷電・本田朋広（連盟）がBEAST X・中田花奈（連盟）のリーチに激押しの末、アガリをゲット。悔しさを隠し切れない中田の表情に、視聴者から「鬼プッシュ見事」「ぷくぅかわいい」など多くの反響が集まった。【映像】本田のアガリに思わず頬を膨らませる中田南2局、中田は8巡目に先制リーチ。現状はKADOKAWAサクラナイツ