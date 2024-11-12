【モデルプレス＝2024/11/12】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が11月11日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／火曜深夜0時5分〜）に出演。ドラマで共演している俳優の駒木根葵汰や原因は自分にある。の杢代和人との交流を語った。【写真】菊池風磨が「ハンサム」と絶賛したイケメン俳優◆菊池風磨、ドラマ現場での先輩扱いに「照れちゃう」テレビ朝日系オシ