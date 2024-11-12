中国のあるホテルが日本人という理由で宿泊客を断って話題になっている。日本時事通信によると、６日、中国雲南省騰衝市のあるホテルに中国人女性が一緒にいた日本人と一緒にチェックインしようとしたとき、フロントの女性スタッフが「騰衝は日本人を受け入れていない。日本人は宿泊できない」と拒否して口論が始まった。この騒動が撮影された動画によると、客は宿泊を拒否されると「あなたは政府を代表するわけでもない」とし「あ