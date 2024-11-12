起業家の鈴木円香氏が１２日、フジテレビ系「めざまし８」で、国民民主党の玉木雄一郎代表の不倫問題について、パーティーに妻と不倫相手の２人を同席させているというニュースに「人間としておかしいんじゃないの？」と辛らつに断じた。この日は玉木代表の不倫問題について特集。玉木代表は報道を受け午前９時３０分に緊急会見を開き、「おおむね事実」と謝罪。その後、両院議員総会で代表続投を確認し、首相指名選挙では国民